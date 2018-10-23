Dolunay, İstanbul semalarını süsledi

İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, (DHA) - Özellikle astroloji dünyasının beklediği dolunay, İstanbul\'da güzel görüntüler oluşturdu. Sisli havada kimi zaman kaybolup kimi zaman aydınlık yüzünü gösteren ay yine gökyüzünü süsledi. Merkür ve Pluto arasında gerçekleşecek olan ve sextile olarak adlandırılan 60 derecelik yakınlaşma ile birlikte astroloji dünyası için önem kazanan dolunay, seyir zevki yüksek görüntülere sahne oldu. Gün batımının hemen ardından oluşan maviliğin içerisinde beliren dolunay, fotograflara böyle yansıdı.