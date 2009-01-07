T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Doluluk oranı yüzde 40

Son yağışlarla birlikte kente su sağlayan barajların mevcut su hacmi 344 milyon 541 bin metre küpe çıktı.

07 Ocak 2009 02:00

Son yağışlarla birlikte kente su sağlayan ve toplam 868 milyon 674 bin metre küp su biriktirme hacmi bulunan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere'deki mevcut su hacmi 344 milyon 541 bin metre küpe çıktı. Barajların yüzde 39,66 olan bugünkü doluluk oranı da 2008'deki ortalama doluluk oranı olan yüzde 26,36'nın üzerine çıkmış oldu. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranları ve mevcut su hacimleri şöyle:  
Su kaynağıMevcut su hacmiDoluluk oranı

 Milyon Metre Küp Yüzde
ÖMERLİ 94.323 40,07
DARLIK 44.695 41,58
ELMALI 9.600 100,00
TERKOS 106.970 65,93
ALİBEY 10.304 30,18
B.ÇEKMECE 26.399 17,72
SAZLIDERE 31.660 35,68
ISTRANCALAR 4.411 70,79
KAZANDERE 3.632 20,85
PABUÇDERE 12.548 21,45
Toplam344.54139,66

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24