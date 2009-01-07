Doluluk oranı yüzde 40

Su kaynağı Mevcut su hacmi Doluluk oranı

Milyon Metre Küp Yüzde ÖMERLİ 94.323 40,07 DARLIK 44.695 41,58 ELMALI 9.600 100,00 TERKOS 106.970 65,93 ALİBEY 10.304 30,18 B.ÇEKMECE 26.399 17,72 SAZLIDERE 31.660 35,68 ISTRANCALAR 4.411 70,79 KAZANDERE 3.632 20,85 PABUÇDERE 12.548 21,45 Toplam 344.541 39,66

Son yağışlarla birlikte kente su sağlayan ve toplam 868 milyon 674 bin metre küp su biriktirme hacmi bulunan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere'deki mevcut su hacmi 344 milyon 541 bin metre küpe çıktı. Barajların yüzde 39,66 olan bugünkü doluluk oranı da 2008'deki ortalama doluluk oranı olan yüzde 26,36'nın üzerine çıkmış oldu. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranları ve mevcut su hacimleri şöyle: