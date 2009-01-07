Doluluk oranı yüzde 40

Son yağışlarla birlikte kente su sağlayan ve toplam 868 milyon 674 bin metre küp su biriktirme hacmi bulunan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere'deki mevcut su hacmi 344 milyon 541 bin metre küpe çıktı. Barajların yüzde 39,66 olan bugünkü doluluk oranı da 2008'deki ortalama doluluk oranı olan yüzde 26,36'nın üzerine çıkmış oldu. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranları ve mevcut su hacimleri şöyle:
|Su kaynağı
|Mevcut su hacmi
|Doluluk oranı
|
|Milyon Metre Küp
|Yüzde
|ÖMERLİ
|94.323
|40,07
|DARLIK
|44.695
|41,58
|ELMALI
|9.600
|100,00
|TERKOS
|106.970
|65,93
|ALİBEY
|10.304
|30,18
|B.ÇEKMECE
|26.399
|17,72
|SAZLIDERE
|31.660
|35,68
|ISTRANCALAR
|4.411
|70,79
|KAZANDERE
|3.632
|20,85
|PABUÇDERE
|12.548
|21,45
|Toplam
|344.541
|39,66