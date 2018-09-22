Doludan araçları zarar görenler Tosya'ya gelmeye başladı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'da 8 gün önce etkili olan dolu yağışı nedeniyle araçlarında hasar oluşan vatandaşlar, kent merkezinde bulunan sanayide yaşanan yoğunluk nedeniyle Tosya\'ya gelmeye başladı.

Kastamonu\'da 8 gün önceki dolu felaketinden sonra yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yaklaşık 10 bin aracın dolu sonrası hasar gördüğü belirtilirken, Kastamonu sanayisinde de yoğun bir mesai başladı. Boyasız göçük düzeltme işleminin yapıldığı Kastamonu\'da yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlarını yaptırmak isteyen vatandaşlar Tosya\'ya gelmeye başladı.

Sanayi esnafından Ahmet Alver, \"Yaşanan afet nedeniyle Kastamonu’dan araçlar buraya geliyor. Biz de elimizden geleni yaparak müşterilerimizin mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz. Tosya’da da bu işlemin yapıldığını herkese duyurmak istiyoruz. Kastamonu’da yaşanan yoğunluk nedeniyle araçları zarar gören vatandaşlarımız Tosya’ya gelerek göçüklerini düzelttirebilir\" dedi. Ahmet Alver, bir otomobili 3-4 gün içinde eski haline döndürdüklerini belirtti.

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