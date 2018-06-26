Dolu yağışı uyarısının ardından vatandaşların imdadına belediye yetişti

İSTANBUL, (DHA) - BAŞAKŞEHİR Belediyesi, kuvvetli yağmur ve dolu yağış uyarısıyla birlikte 3 büyük kapalı pazar alanını vatandaşların kullanımına sundu. İlçenin üç farklı noktasında bulunan Pazartürk, Başakpazar ile Kayaşehir Fuar ve Sergi Alanı araç sahiplerinin kullanıma tahsis edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dolu yağışı ve aşırı yağmur uyarılarının ardından harekete geçen Başakşehir Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için 3 büyük pazar alanını otopark olarak kullanıma açtı. Başak Mahallesi’ndeki Başakpazar kapalı pazar alanı, Bahçeşehir’deki Pazartürk kapalı pazar alanı ile Kayaşehir’de bulunan Kayaşehir Fuar ve Sergi Alanı, vatandaşların kullanıma tahsis edildi. Üç büyük pazar alanına kısa sürede binlerce araç park etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış 17.00 - 22.00 saatleri arasında etkili olacak. Açıklamada, vatandaşların su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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