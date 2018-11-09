Dolu ve fırtına 15 milyon TL'lik zarara yol açtı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde 25 Ekim\'de etkili olan dolu yağışı ve fırtınanın tarım alanlarında 15 milyon 988 bin 937 TL zarara yol açtığı açıklandı.

​Tarsus\'ta 25 Ekim tarihinde etkili olan dolu yağışı ve fırtına nedeniyle meydana gelen hasarın tespiti için yapılan çalışmalar sona erdi. Hasar Tespit Alt Komisyonu\'nca elde edilen verileri paylaşan Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan; Aliağa, Aliefendioğlu, Ballıca, Bahşiş, Yeşiltepe, Yeniçay, Mantaş, Hasanağa, Köselerli, Kulak, Alifakı, Akarsu, Heleke ve Atalar mahallelerinde 204 üreticiye ait 5 bin 366 dekarlık açık sebze, narenciye, pamuk ve sera alanında yüzde 5 ila 80 arasında zarar oluştuğunu belirtti. Erdoğan, toplam zararın 15 milyon 988 bin 937 TL olduğunu söyledi.

Çiftçi Kayıt Sistemi\'ne (ÇKS) kayıtlı olup, üretim alanlarında yüzde 30 ve üzerinde zarar tespit edilen üreticilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ziraat Bankası\'na olan zirai kredi borçlarının erteleme işleminin devam ettiğini kaydeden Erdoğan, \"2018 yılı içerisinde 333 çiftçinin borç erteleme işlemi yapılmıştır. Doğal afetten yüzde 30 ve üzeri zarar gören, zararı İlçe Hasar Tespit Alt Komisyonu ya da TARSİM tarafından tespit edilen ve borç erteleme isteyen çiftçilerin en kısa sürede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü\'ne müracaat etmeleri gerekmektedir\" ifadesini kullandı.

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