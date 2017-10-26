Dolomiti Energia Trento - TOFAŞ: 88-91

BURSA, (DHA)

7DAYS Avrupa Kupası D Grubu\'ndaki üçüncü maçında Tofaş, İtalya\'nın Dolomiti Energia Trento takımını 91-88 yenerek ikinci galibiyetini aldı.

Tofaş Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası D Grubu 3\'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda İtalya’nın Dolomiti Energia Trento takımıyla karşılaştı. İlk yarıda savunmada kırılgan bir görüntü çizen Tofaş, ilk çeyreği 25-17 geride tamamlarken soyunma odasına da 52-39\'luk skor dezavantajıyla gitti. Dönüşte ise karşılıklı sayılar görülürken kader çeyreğine 71-62 geride başlayan mavi-yeşilli ekip, bu bölümde farklı bir görüntü çizdi. Savunmada sertliğini artıran Tofaş, hücumda da Raymar Morgan ve Pierria Henry ile pota altında etkili olunca son dakikaya 88-85\'lik skorla üstün girdi. Bu oyun neticesinde Tofaş, maçı da 91-88 kazandı.

Gruptaki ikinci galibiyetini alan TOFAŞ\'ta 28 sayı kaydeden Raymar Morgan sahanın en skorer ismi oldu. Ayrıca mavi-yeşilli ekipte sakatlıktan dönen Tony Crocker 15 sayı ile oynarken, Pierria Henry de 19 sayılık katkısıyla galibiyete katkıda bulundu.

FOTOĞRAFLI