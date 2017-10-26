T24 LogoT24 Logo
Spor

Dolomiti Energia Trento - TOFAŞ: 88-91

BURSA, (DHA) 7DAYS Avrupa Kupası D Grubu'ndaki üçüncü maçında Tofaş, İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımını 91-88 yenerek ikinci galibiyetini aldı

26 Ekim 2017 02:54

BURSA, (DHA)

7DAYS Avrupa Kupası D Grubu\'ndaki üçüncü maçında Tofaş, İtalya\'nın Dolomiti Energia Trento takımını 91-88 yenerek ikinci galibiyetini aldı.
Tofaş Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası D Grubu 3\'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda İtalya’nın Dolomiti Energia Trento takımıyla karşılaştı. İlk yarıda savunmada kırılgan bir görüntü çizen Tofaş, ilk çeyreği 25-17 geride tamamlarken soyunma odasına da 52-39\'luk skor dezavantajıyla gitti. Dönüşte ise karşılıklı sayılar görülürken kader çeyreğine 71-62 geride başlayan mavi-yeşilli ekip, bu bölümde farklı bir görüntü çizdi. Savunmada sertliğini artıran Tofaş, hücumda da Raymar Morgan ve Pierria Henry ile pota altında etkili olunca son dakikaya 88-85\'lik skorla üstün girdi. Bu oyun neticesinde Tofaş, maçı da 91-88 kazandı.
Gruptaki ikinci galibiyetini alan TOFAŞ\'ta 28 sayı kaydeden Raymar Morgan sahanın en skorer ismi oldu. Ayrıca mavi-yeşilli ekipte sakatlıktan dönen Tony Crocker 15 sayı ile oynarken, Pierria Henry de 19 sayılık katkısıyla galibiyete katkıda bulundu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURSA DHA 7DAYS Avrupa KupasıGrubuTofaşDolomiti Energia TrentoTofaş Basketbol TakımıAvrupa KupasıDönüşteSavunmadaRaymar MorganPierria HenryBuGruptakiTOFAŞAyrıcaTony CrockerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24