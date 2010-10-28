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Yaşam

Dolmuşta 'yer verme'nin sonu ölüm oldu

'Yaşlı kadın' yerine 'genç kıza' yol verince kavga çıktı. Kavga sonucunda bir kişi öldü.

28 Ekim 2010 03:00

T24 - Dolmuşta 'yaşlı kadın' yerine 'genç kıza' yer verince 3 kişi arasında kavga yaşandı. Kavgaya dolmuştan inerek devam eden yolculardan Recep G., Semin Zorlu'yu bıçaklayarak ölümüne sebep oldu.


Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ''dolmuşta yer verme'' meselesinden çıkan kavgada bir kişi öldü. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden alınan bilgiye göre, Ulus ile Etimesgut arasında çalışan dolmuşta yaşlı kadın yerine genç kıza yer verilmesinin ardından 3 kişi arasında kavga çıktı.


Kavganın büyümesi üzerine dolmuştan inen yolculardan Recep G. ile arkadaşı Emrah C, Semih Zorlu'yu (34) darbetti. Recep G, Semih Zorlu'yu kalbinden bıçakla yaraladı.


Etimesgut Devlet Hastanesine kaldırılan Zorlu, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen zanlılar gözaltına alındı. Zanlılardan Emrah C'nin iki gasp ve bir yaralama suçundan sabıkası bulunduğu bildirildi. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

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