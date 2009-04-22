Dolmuşa binen 15 yaşındaki kıza tecavüz tuzağı

Antalya'da, dolmuşa binen 15 yaşındaki C.K'yı `benzin bitti' bahanesiyle kandıran şoför ve arkadaşı ormanlık alana götürdükleri kıza tecavüz etti.



İddiaya göre olay şöyle gerçekleşti: Önceki gece şehir içi dolmuş hattında şoförlük yapan Yakup Dolmabiber, arkadaşı Emrah D. ile birlikte son servise çıktı. Bu sırada şehir merkezinden dolmuşa binen 15 yaşındaki C.K., Kepezaltı'nda bulunan evine gitmek üzere dolmuşa bindi. Dolmuş sürücüsü ve arkadaşı, son yolcu olarak araçta kalan C.K.'yı ``Benzin bitti, ileriden alıp dönelim sonra da seni bırakalım'' diyerek kandırdı. Zanlılar, küçük kızı Kepezüstü'nde bulunan ormanlık alana götürüp tecavüz etti. İki zanlı daha sonra kızı evine yakın bir yere bırakarak kaçtı.



C.K., eve gider gitmez durumu ailesine anlattı. Ailesiyle birlikte polise giden C.K., 07 AB 566 plakalı minibüs şoförü ve arkadaşının kendisine defalarca tecavüz ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis yaptığı çalışmada, önce aracın sahibine ulaştı. Adı açıklanmayan adam, dolmuşun şoförde olduğunu söyledi. Polis dolmuş şoförü Yakup Dolmabiber ve arkadaşı Emrah D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.



Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 2 arkadaş, genç kızla para karşılığında ilişki kurduklarını söyledi. Küçük kız ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ağlayarak verdiği ifadesinde, kendisine tüm yalvarmalarına rağmen defalarca tecavüz ettiklerini anlattı.



Sorgulanmalarının ardından mahkemeye sevkedilen minibüs şoförü Yakup D. "küçük yaşta kızla cinsel ilişkiye girmek" suçlamasıyla tutuklanırken, E.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest

bırakıldı.



