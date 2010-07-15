Dolmuş ve minübüs yolcularına üzücü haber

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Bakanlık yetkilileri, özellikle şehiriçinde toplu taşımacılık yapan esnafın çok yüksek bularak, şikayet ettiği fazla yolcu başına 60 TL’lik ceza kesilmesine ilişkin düzenlemede değişiklik yapılması ve “şehirlerarası-şehiriçi toplu taşımacılık” şeklinde ayrıma gidilmesi alternatifleri üzerinde durulduğunu bildirdi.Ancak Kanun Cumhurbaşkanlığına gönderildikten sonra bazı değişiklikler yapılması için çalışmalara başlanabildiğini anlatan yetkililer, yeniden düzenleme yapılması için iletilen önerilerde, ceza miktarının ve “ şehir içi” ve “şehirlerarası” ayrımı yapılmamasının “küçük esnafa haksızlık” olarak değerlendirildiğine dikkati çekti.

“BU KONU HALLOLDU BİLİNSİN”





Ulaştırma Bakanlığının düzenleme çalışmalarına başlamasında, sektördeki sivil toplum örgütlerinden TESK ve TŞOF yöneticilerinin, esnafın sorunlarını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ilettikleri görüşme de etkili oldu. Başbakan Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, görüşmede, şoförlerin bu konudaki rahatsızlıklarını ilettiklerini ve Erdoğan’ın da konunun çözümü için talimat verdiğini anlattı.



Bendevi Palandöken, “Başbakan Erdoğan, şoför esnafın durumunu bildiğini, konunun düzeltilebileceğini ifade etti. Bu konu halloldu bilinsin. Sayın Başbakan bu konuya el attı, talimat verdi. Şoför esnafımız bundan böyle rahat olsun” diye konuştu.





Bu arada, Milletvekili Faruk Koca, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki her fazla yolcuya kesilecek 60 TL para cezasının 15 TL’ye düşürülmesi için dün TBMM Başkanlığına kanun teklifi sunmuştu.





TŞOF: KANUN ADİL OLMALI BU CEZA KALDIRILMALIDIR



Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, otobüsler, metrobüsler ve metrolarda yüzlerce kişinin ayakta yolcu olarak alındığını belirterek, “Ancak yasa hepsine çıkmasına rağmen bunlara uygulanmıyor. Onun için çıkan kanun adil olmalı, bu ceza kaldırılmalıdır” dedi.



Fevzi Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, dolmuş sürücülerinin, özellikle yolcuların yoğun olduğu saatlerde ayakta yolcu aldığını, öte yandan şoförler almak istemese bile yolcuların zorla araçlara bindiğini belirtti.

Cezaların adil ve eşit olması gerektiğini ifade eden Apaydın, “Bugün otobüsler, metrobüsler ve metrolarda yüzlerce kişi ayakta yolcu olarak alınmaktadır. Ancak yasa hepsine çıkmasına rağmen bunlara uygulanmıyor. Onun için çıkan kanun adil olmalı, bu ceza kaldırılmalıdır” dedi.

Ayakta yolcu taşıma konusunda sadece dolmuş şoförlerinin hedef yapılmasını doğru bulmadığını belirten Apaydın, “Ülkemizde yaşanan trafik kazaları fazla yolcu almaktan çok, eğitimsizlikten kaynaklanmaktadır. Trafik kazalarına karışan araçların çoğunluğunu özel araçlar oluşturmaktadır, ticari araçlar en sonra geliyor” değerlendirmesinde bulundu.