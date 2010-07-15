Dolmuş ve minübüs yolcularına üzücü haber

T24- Ulaştırma Bakanlığı, TBMM’de kısa süre önce kabul edilen ve bir kaç gün
önce Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun fazla yolcu başına 60 TL ceza kesilmesini düzenleyen maddesinde
değişiklik yapılması için harekete geçti.
Bakanlık yetkilileri, özellikle şehiriçinde toplu taşımacılık yapan
esnafın çok yüksek
bularak, şikayet ettiği fazla
yolcu başına 60 TL’lik ceza kesilmesine ilişkin düzenlemede değişiklik
yapılması ve “şehirlerarası-şehiriçi toplu taşımacılık” şeklinde ayrıma
gidilmesi alternatifleri üzerinde durulduğunu bildirdi.
Ancak Kanun Cumhurbaşkanlığına gönderildikten sonra bazı değişiklikler
yapılması için çalışmalara başlanabildiğini anlatan yetkililer, yeniden
düzenleme yapılması için iletilen önerilerde, ceza miktarının ve “şehir
içi” ve
“şehirlerarası” ayrımı yapılmamasının “küçük esnafa haksızlık” olarak
değerlendirildiğine dikkati çekti.
“BU KONU HALLOLDU BİLİNSİN”
Ulaştırma Bakanlığının düzenleme çalışmalarına başlamasında, sektördeki
sivil toplum örgütlerinden TESK
ve TŞOF
yöneticilerinin, esnafın sorunlarını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ilettikleri
görüşme de etkili oldu. Başbakan Erdoğan ile
gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Genel Başkanı Bendevi Palandöken, görüşmede, şoförlerin bu konudaki
rahatsızlıklarını ilettiklerini ve Erdoğan’ın da konunun çözümü için
talimat verdiğini anlattı.
Bendevi Palandöken, “Başbakan
Erdoğan, şoför esnafın durumunu bildiğini, konunun düzeltilebileceğini
ifade etti. Bu konu halloldu bilinsin. Sayın Başbakan bu konuya el attı,
talimat verdi. Şoför esnafımız bundan böyle rahat olsun” diye konuştu.
Bu arada, Milletvekili Faruk Koca, Karayolları Trafik
Kanunu’ndaki her fazla yolcuya kesilecek 60 TL para cezasının 15 TL’ye
düşürülmesi için dün TBMM Başkanlığına kanun teklifi sunmuştu.
TŞOF: KANUN ADİL OLMALI BU CEZA KALDIRILMALIDIR
Türkiye
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın,
otobüsler, metrobüsler ve metrolarda yüzlerce kişinin ayakta yolcu
olarak alındığını belirterek, “Ancak yasa hepsine çıkmasına rağmen
bunlara uygulanmıyor. Onun için çıkan kanun adil olmalı, bu ceza
kaldırılmalıdır” dedi.
Fevzi Apaydın, yaptığı yazılı
açıklamada, dolmuş sürücülerinin, özellikle yolcuların yoğun olduğu
saatlerde ayakta yolcu aldığını, öte yandan şoförler almak istemese bile
yolcuların zorla araçlara bindiğini belirtti.
Cezaların
adil ve eşit olması gerektiğini ifade eden Apaydın, “Bugün otobüsler,
metrobüsler ve metrolarda yüzlerce kişi ayakta yolcu olarak
alınmaktadır. Ancak yasa hepsine çıkmasına rağmen bunlara uygulanmıyor.
Onun için çıkan kanun adil olmalı, bu ceza kaldırılmalıdır” dedi.
Ayakta yolcu taşıma konusunda sadece dolmuş şoförlerinin hedef
yapılmasını doğru bulmadığını belirten Apaydın, “Ülkemizde yaşanan
trafik kazaları fazla yolcu almaktan çok, eğitimsizlikten
kaynaklanmaktadır. Trafik kazalarına karışan araçların çoğunluğunu özel
araçlar oluşturmaktadır, ticari araçlar en sonra geliyor”
değerlendirmesinde bulundu.