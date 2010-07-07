-DOLMUŞ UÇAĞIN UÇUŞ NOKTALARI ARTIYOR ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Türk havacılığının istikrarlı yükselişinden nasibini alan ''dolmuş uçakların'' uçuş noktaları her geçen gün artıyor. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından onaylanan programa göre, Esenboğa Havalimanı ile Siirt Havaalanı arasında 9 Temmuzdan itibaren dolmuş uçak seferleri başlayacak. Küçük gövdeli uçaklarla ''bölgesel hava taşımacılığı'' yapmak üzere SHGM'den ruhsat alan Borajet, uçuş noktalarına yenilerini ekledi. ''Dolmuş uçak'' olarak da adlandırılan küçük gövdeli uçaklarla taşımacılık yapan şirket, uçuş noktalarına Siirt'i de kattı. SHGM tarafından onaylanan uçuş programına göre işletme, 9 Temmuzdan itibaren Esenboğa Havaalanı'ndan Siirt Havaalanına pazartesi ve cuma günleri karşılıklı sefer düzenleyecek. Öte yandan SHGM ile gerekli işlemlerin tamamlanması ve onay alınmasının ardından havacılık işletmesi, aktarmalı olarak Sabiha Gökçen-Gazipaşa-Nevşehir havaalanları ve direkt olarak Sabiha Gökçen-Gazipaşa havaalanları arasında dolmuş uçak seferleri düzenleyecek. Mevcut durum itibariyle İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan 6 noktaya sefer düzenleyen Borajet'in, Esenboğa Havalimanından taşımacılık yaptığı nokta sayısı, Siirt seferleriyle 3'e yükselecek. Bu yıl Nisan ayında işletme ruhsatı alan şirket, Mayısta Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Tokat, Zonguldak, Trabzon ve Ankara'ya uçak seferlerine başlamıştı. Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Antalya, İzmir ve Bodrum'a haftanın tüm günleri karşılıklı sefer düzenleyen havacılık işletmesi, Sabiha Gökçen-Edremit seferlerini pazartesi, aktarmalı Sabiha Gökçen-Edremit-Esenboğa seferlerini ise cuma ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Sabiha Gökçen'den Antalya aktarmalı Nevşehir uçuşları pazartesi, Esenboğa-Tokat seferleri ise haftanın tüm günleri yapılıyor.