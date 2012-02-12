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Yaşam

Minibüs havada asılı kaldı, yolcu aşağı düştü

Çarpışma sonrası kontrolden çıkan minibüs, köprünün korkuluklarını devirdi ve iki köprü arasında asılı kaldı.

12 Şubat 2012 19:14

 

Ankara'da iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır, 11 kişi yaralandı.
 
Edinilen bilgiye göre, Adem Acar’ın kullandığı 06 YB 2504 plakalı otomobil, Kazım Karabekir Caddesi Fatih Köprüsü üzerinde Ahmet Barlas idaresindeki 06 AB 7169 plakalı otomobile arkadan çarptı.
 
İncirli-Ulus-Sıhhiye seferini yapan Kasım Kara’nın kullandığı 06 J 1347 plakalı yolcu minibüsü de bu araçlara çarptı. Kontrolden çıkan minibüs, köprünün korkuluklarını devirdi ve iki köprü arasında asılı kaldı.
 
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Kazada şoförler Kasım Kara ve Ahmet Barlas ile minibüsteki 9 yolcu yaralandı.
 
Yaralılar, sağlık görevlileri, polis ve itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılıp ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
 
Yaralılardan adı öğrenilemeyen bir kişinin asılı kalan minibüsten düştüğü ve sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
 
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Öte yandan, kazayı yara almadan atlatan şoför Adem Acar, 06 AB 7169 plakalı otomobilin köprünün üzerinde park halinde olduğunu, geç fark ettiği bu araca çarpmaktan kurtulamadığını öne sürdü. Acar, minibüsün de kendi araçlarına çarparak savrulduğunu söyledi.
 
Kaza nedeniyle kapanan Fatih Köprüsü’nde trafik, ekiplerin araçları çekmesiyle normale döndü.

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