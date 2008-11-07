Atatürk'ün ölümünün 70'inci yıldönümü nedeniyle hazırlanan "Dolmabahçe'den Anıtkabir'e" sergisi, törenle açıldı. Sergide, Atatürk'ün şimdiye kadar gün yüzüne çıkmamış birçok fotoğrafı yer alıyor.



Atatürk'ün ölümünün 70'inci yıldönümü nedeniyle hazırlanan "Dolmabahçe'den Anıtkabir'e" sergisi, törenle açıldı. Sergide, Atatürk'ün şimdiye kadar gün yüzüne çıkmamış birçok fotoğrafı yer alıyor.



Rahmi Koç Müzesi'nde 7 - 30 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olacak serginin açılışına, İstanbul Valisi Muammer Güler, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ergin Saygun'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



Vali Güler ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ergin Saygun, inceledikleri fotoğraf ve eserler hakkında bilgi alarak uzun süre yorum yaptı. Kolleksiyoner Necmettin Özçelik'in yaklaşık 25 yıllık çabası ile bir araya getirdiği 250'nin üzerinde eserin arasında Atatürk'ün ölümü ve cenaze törenine ait çok sayıda fotoğraf, slayt ve sinevizyon gösterilerinin yanı sıra çok sayıda kişisel eşyası yer alıyor.



Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda naşını ziyaret edenlere, cenaze aracının İstanbul'un sokaklarından Ankara'ya hareketine ve 1953 yılında Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e nakline kadar her aşamaya ait birbirinden çarpıcı fotoğraf ve belgelerle oluşturulan sergide, ayrıca, dönemin yerli-yabancı gazetelerinden örnekler, farklı yıllarda yapılan 10 Kasım anma törenlerine ait belge ve fotoğraflar ziyaretçilere sunuluyor.



Sergi alanında fotoğrafların dışında Atatürk'ün ölümü sonrası devlet adamlarının ilettikleri taziye mesajları ve 14 ülkenin bastırdığı özel pulların bulunduğu özel bir kolleksiyon da ziyarete açıldı.



Sergiyi çok beğendiğini ifade eden İstanbul Valisi Muammer Güler, Atatürk'ün ölümünden geçici kabrine definine ve oradan da Anıtkabir'e definine kadar olan bütün safhaları gösteren resimlerin sergilendiğini belirterek "Gerçekten herkesin gelip görmesi gereken bir sergi olmuş. Büyük önderi çocukluğundan Mustafa, Mustafa Kemal ve Mustafa Kemal Atatürk olarar değişik yönleriyle, özlemleriyle,şahsi özellikleriyle anlamak anlatmak mümkündür. Bence Atatürk, kişi duygular ve kişisel özelliklerden arınmış çağları aşmış börçok özelliğiyle anlamamız gerekiyor" diye konuştu.



Basın mensuplarının "Mustafa filmini seyrettiniz mi?" sorusu üzerine Vali Güler, "İzlemedim; ama bu fimle ilgili değerlendirmeleri okuduğum için herhangi bir yorumda bulunmuyorum ama tabii ki izleyeceğim" şeklinde cevapladı.