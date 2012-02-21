Dolmabahçe’de önemli konuk

T24 - Başbakan Erdoğan, Dolmabahçe'deki ofisinde Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Şi Cinping'i kabul etti.

Saat 18:00’de başlayan görüşmeye yaklaşık 10 araçlık bir konvoyla, yoğun güvenlik önlemleri altında başlandı. Cinping Türkiye öncesi ABD ve İrlanda’da temaslarda bulunmuştu.

Görüşmede Suriye’deki gelişmeler ve Türkiye ile Çin arasındaki ticaretin geliştirilmesi gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Yumurtalı pretosto

Çin yönetiminin iki numarası Şi Cinping İstanbul öncesi Başkentteydi. Gelecek yıl Çin devlet başkanı olması beklenen Cinping, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya geldi. Ankara'da, ziyaret nedeniyle, yumurtalı bir protesto eylemi yapıldı.