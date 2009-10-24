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Dolmabahçe'de Cavalli rüzgarı

Fashionable İstanbul, dün gece Dolmabahçe Saray Meydanı’nda gerçekleşen Roberto Cavalli defilesi ile başladı.

24 Ekim 2009 03:00


Fashionable İstanbul, dün gece Dolmabahçe Saray Meydanı’nda gerçekleşen Roberto Cavalli defilesi ile başladı.

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Deniz üzerine kurulan 5 bin tonluk dev platform üzerindeki çadırda gerçekleşen defileyi oturarak 850, toplamda ise 1350 davetli izledi. Geceye dünyaca ünlü tasarımcılar, moda, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı. Kırmızı halı geçidi ile başlayan gecede davetliler VİP Lounge alanında verilen kokteylde bir araya geldi. Gecede en büyük ilgiyi dünyaca ünlü İtalyan modacı Roberto Cavalli ve eşi Eva gördü. Gecede ayrıca dünyaca ünlü modeller Lilly Donaldson, Jessica Stam ve Leonardo Dicaprio’nun eski sevgilisi Bar Rafaeli şıklıkları ile göz doldurdu. İki bölümden oluşan Roberto Cavalli Show’unun ilk bölümünde 2009-2010 Sonbahar-Kış Koleksiyonu sergilendi. Defilenin ikinci yarısında Cavalli ’nin  dünyaca ünlü Hollywood yıldızları ve top modellerin kırmızı halılarda giydikleri tasarımlar sergilendi. Cavalli defilesinin ardından Reina’da özel bir parti düzen- lendi.

Kırmızı halı üzerinde eşi Eva’yla (beyaz elbiseli) objektiflerin karşısına geçen Cavalli, sempatik hareketleri ve zafer işaretleriyle yaptığı mini dans şovunun ardından  ‘İyi ki Türkiye’ye geldim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ’ dedi. Defilede birbirinden güzel mankenler görev aldı.

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