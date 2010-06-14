Dolmabahçe Sanat Galerisi açıldı

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TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Dolmabahçe Sanat Galerisinin ve ''Renk, Işık ve Görkem; Milli Saraylar Tablo Koleksiyonundan Seçmeler Sergisi''nin açılışında konuşan Şahin, TBMM'nin, demokratik bir temsil makamı ve milletin iradesinin tecelli ettiği yer olduğunu belirterek, Meclisin aynı zamanda kültürel ve insani değerlerin yansıtıldığı bir platform olduğunu kaydetti.

Kültürel değerlerin, hangi bölgede ve medeniyete ait olursa olsun, herkese ait olduğunu ifade eden Şahin, özellikle son dönem Osmanlı eserlerinin TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığınca korunduğunu aktardı.





Dolmabahçe Sanat Galerisinin daha önce de var olduğunu vurgulayan Şahin, ''Bu mekanda değildi, hemen yan tarafımızda hizmet veriyordu. Daha küçük bir kapasitedeydi. Şimdi daha geniş bir alanda, sanat galerisini modern bir şekilde tanzim etmek suretiyle açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada bizim sahip olduğumuz kültürel mirasın, kültürel eserlerin sergilenmesi yapıldığı gibi, aynı zamanda sanatçılarımız, üniversiteler de eserlerini burada sergileme imkanına sahip olacaklardır'' diye konuştu.





Daha sonra Dolmabahçe Sanat Galerisi ve galeri içinde bulunan ''Renk, Işık ve Görkem; Milli Saraylar Tablo Koleksiyonundan Seçmeler Sergisi''nin açılışı yapıldı.





SERGİ





Sergide yer alan eserler, Türk ve yabancı ressamların yaşadıkları dönemi nasıl algıladıklarına dair ipuçları veriyor. Depolarda bulunan ve sergilenme imkanı bulamayan eserler ile sarayın gezi güzergahındaki tablolar, ilk kez bir galeride sergi bütünlüğü içinde sunuluyor.





Milli Saraylar tablo koleksiyonlarından seçilen 43 eser, Joseph Coomans, Gustave Boulanger, Jean-Leon Gerome, Fausto Zonaro, İvan Kostantinoviç, Ayvazovski, Hüseyin Zeki Paşa, Hoca Ali Rıza, Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyyid, Osman Hamdi ve Halife Abdülmecid Efendi gibi ünlü ressamların ürünlerinden oluşuyor.





Sergi, 28 Temmuza kadar pazartesi ve perşembe günleri hariç, diğer günler 09.00-16.00 saatleri arasında gezilebilecek.