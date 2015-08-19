T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Dolmabahçe saldırısında iki kişi daha vardı, silahlarıyla kaçtılar'

Polise yönelik saldırıyı düzenleyen iki isim Gümüşsuyu'nda yakalanmıştı

19 Ağustos 2015 21:41

Dolmabahçe Sarayı’nın kapısında nöbet tutan polislere yönelik saldırıyı düzenleyen iki kişi Gümüşsuyu’nda Almanya Başkonsolosluğu önünde yakalanırken, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntüleri, olayda iki saldırganın daha olduğu iddialarını güçlendirdi. Hürriyet’teki habere göre, Dolmabahçe'den Kabataş yönünde uzaklaştığı belirtilen iki saldırgandan biri, silahı bir poşete koyarken görülüyor.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre bugün saat. 14.30 sıralarında otomatik silah, tabanca ve 3 el bombası taşıyan 2 saldırgan, Dolmabahçe Sarayı’nın Saltanat Kapısı’nın önünde nöbet tutan polislere doğru el bombası attı. Ancak bu bomba patlamadı. Bunun üzerine saldırganlar polis kulübesine silahla ateş açtı. 

 

İkisi silahlarıyla yakalandı

 

Nöbet kulübesinde bulunan polisler açılan ateşe karşılık verdi. Yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından 2 şüpheli Gümüşsuyu Caddesi istikametine kaçmaya başladı. Alman Konsolosluğu yakınlarında önlem alan motosikletli yunus timleri ve ilçe polis ekipleri kaçan saldırganları yakaladı. Polis ekipleri yapığı incelemede şüphelilerin üzerinden 1 tabanca, 1 otomatik tüfek, 2 el bombası ve 2 kutu mermi ile boş şarjörler ele geçirildi.

 

'İki kişi daha kamerada' iddiası

 

Saldırıya sadece 2 kişinin katıldığı sanılırken, bir güvenlik kamerası kaydı, 2 kişinin daha olay yerinden Kabataş yönüne doğru kaçtığını ortaya çıkardı. İki kişiden biri otomatik silahı elinde yürürken, takip edilmediğinden emin olunca elindeki silahı poşete koydu. Kimliği belirlenemeyen kişiler daha sonra kayıplara karıştı. 

 

ETİKETLER

dolmabahçesaldırısaldırganhaber

İlgili Haberler

Dolmabahçe'de polise silahlı saldırı!

Olayda 1 polis hafif yaralanırken, saldırganlar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24