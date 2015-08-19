'Dolmabahçe saldırısında iki kişi daha vardı, silahlarıyla kaçtılar'

Dolmabahçe Sarayı’nın kapısında nöbet tutan polislere yönelik saldırıyı düzenleyen iki kişi Gümüşsuyu’nda Almanya Başkonsolosluğu önünde yakalanırken, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntüleri, olayda iki saldırganın daha olduğu iddialarını güçlendirdi. Hürriyet’teki habere göre, Dolmabahçe'den Kabataş yönünde uzaklaştığı belirtilen iki saldırgandan biri, silahı bir poşete koyarken görülüyor.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre bugün saat. 14.30 sıralarında otomatik silah, tabanca ve 3 el bombası taşıyan 2 saldırgan, Dolmabahçe Sarayı’nın Saltanat Kapısı’nın önünde nöbet tutan polislere doğru el bombası attı. Ancak bu bomba patlamadı. Bunun üzerine saldırganlar polis kulübesine silahla ateş açtı.

İkisi silahlarıyla yakalandı

Nöbet kulübesinde bulunan polisler açılan ateşe karşılık verdi. Yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından 2 şüpheli Gümüşsuyu Caddesi istikametine kaçmaya başladı. Alman Konsolosluğu yakınlarında önlem alan motosikletli yunus timleri ve ilçe polis ekipleri kaçan saldırganları yakaladı. Polis ekipleri yapığı incelemede şüphelilerin üzerinden 1 tabanca, 1 otomatik tüfek, 2 el bombası ve 2 kutu mermi ile boş şarjörler ele geçirildi.

'İki kişi daha kamerada' iddiası

Saldırıya sadece 2 kişinin katıldığı sanılırken, bir güvenlik kamerası kaydı, 2 kişinin daha olay yerinden Kabataş yönüne doğru kaçtığını ortaya çıkardı. İki kişiden biri otomatik silahı elinde yürürken, takip edilmediğinden emin olunca elindeki silahı poşete koydu. Kimliği belirlenemeyen kişiler daha sonra kayıplara karıştı.