Dolmabahçe'de polise silahlı saldırı!

İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı giriş kapısında nöbet tutan polislere yönelik silahlı saldırı gerçekleşti, 1 polis memuru hafif yaralandı. Otomatik silahlı 2 kişi olaydan sonra Almanya Başkonsolosluğu yakınında yakalandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Saat 14:40 sıralarında gerçekleşen olayda, iki sadırgan önce küçük çapta bir patlayıcıyı nöbet tutan polislere attı. Daha sonra da Dolmabahçe'deki saltanat kapısında nöbet tutan polislere iki kişi ateş açtı.

Polisin anında karşılık vermesi üzerine saldırganlar koşarak kaçmaya çalıştı. İki saldırgan Dolmabahçe’den Taksim Meydanı’na kadar uzanan, Almanya Başkonsolosluğu yakınındaki İnönü Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Dolmabahçe'deki silahlı saldırının ardından polisler hemen olaya müdahale etti. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İnönü Stadyumu'nu Taksim'e bağlayan cadde ve Kabataş - Beşiktaş yolu trafiğe kapatıldı.

Valilikten açıklama





Saldırıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, şu ifadeleri kullandı:



"Güvenlik güçleri tarafından anında karşılık verilmesi üzerine olay yerinden kaçmaya çalışan teröristlere yönelik bölgede yapılan operasyonlar sonucunda; 2 terörist üzerlerinde 2 adet el bombası, 1 adet otomatik silah, 1 adet tabanca ve bu silahlara ait bol miktarda mühimmat ile birlikte ele geçirilmiştir. Yapılan ön incelemede yakalanan şahısların aynı zamanda 8 Ağustos 2015'te AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü mensupları olduğu anlaşılmıştır. Güvenlik güçlerimizin herhangi bir kayıp vermediği saldırı ile ilgili ayrıntılı inceleme ve operasyonel çalışmalar devam etmektedir."

Saldırıyı yapanların kimlikleri belli oldu

Saldırıyı, Ayberk Demirdöğen ile Güven Usta adlı kişilerin yaptığı öğrenildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şüphelilerin geçtiğimiz yıllarda çeşitli suçlardan DHKP-C eylemlerinde gözaltına alındığı ve tutuklanıp bir süre sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.

