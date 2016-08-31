Dolmabahçe fotoğrafından geriye hükümetten kimse kalmadı

Başbakan Binali Yıldırım'ın İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından, Dolmabahçe Mutabakatı’nda hükümeti temsil eden herkes görevinden ayrılmış oldu. AKP ile HDP arasında 10 maddelik anlaşmanın imzalandığı ‘Dolmabahçe Mutabakatı’ fotoğrafına giren Yalçın Akdoğan ve Mahir Ünal, Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında kurulan 65. Hükümet kabinesine alınmamıştı.

Fotoğrafta devlet adına bulunan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu halen görevine devam ediyor.

Dolmabahçe karesinde yer alan isimlerden Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve İdris Baluken ve çözüm süreci boyunca rol oynayan diğer milletvekilleri hakkında ise çeşitli suçlardan fezlekeler var.