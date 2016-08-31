T24 LogoT24 Logo
Politika

Dolmabahçe fotoğrafından geriye hükümetten kimse kalmadı

Başbakan Binali Yıldırım, Efkan Ala'nın istifasını duyurdu

31 Ağustos 2016 23:25

Başbakan Binali Yıldırım'ın İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından, Dolmabahçe Mutabakatı’nda hükümeti temsil eden herkes görevinden ayrılmış oldu. AKP ile HDP arasında 10 maddelik anlaşmanın imzalandığı ‘Dolmabahçe Mutabakatı’ fotoğrafına giren Yalçın Akdoğan ve Mahir Ünal, Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında kurulan 65. Hükümet kabinesine alınmamıştı.

Fotoğrafta devlet adına bulunan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu halen görevine devam ediyor.

Dolmabahçe karesinde  yer alan isimlerden Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve İdris Baluken ve çözüm süreci boyunca rol oynayan diğer milletvekilleri hakkında ise çeşitli suçlardan fezlekeler var.

 

ETİKETLER

Dolmabahçe MutabakatıEfkan Alaİçişleri BakanıFotoğraf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24