Dolmabahçe Camisi'nin müezzinine bir tayin daha

Gezi Parkı olayları sırasında eylemcilerin sığındığı Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'de müezzinlik yapan ve göstericilerin camide içki içtiği iddialarına “görmedim” diye cevap veren Fuat Yıldırım'ın bir kez daha tayini çıktı.

Gezi olayları sırasında göstericilerin müezzin olarak görev yaptığı Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne sığınmalarına izin veren, göstericilerin camide içki içtiği iddiası karşısında "görmediğini" söyleyen Fuat Yıldırım hakkında soruşturma açıldı. Müezzin Yıldırım, soruşturma çerçevesinde 20 yıldır görev yaptığı camiden Başakşehir'in Kayabaşı Köyü'ne tayin edildi. Müezzin Yıldırım, aradan bir ay bile geçmeden yine tayin edildi.

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Hürriyet 'ten Zeynep Gürcanlı'ya yaptığı açıklamada, müezzinin bu kez "geçici olarak" Galata'daki Arap Camii'ne atandığını söyledi.

Türkkan, Müezzin Yıldırım'ın bu ikinci atamasının nedeninin ise "can güvenliği" olduğunu vurgulayarak, "Müezzine hakkındaki soruşturma bitene kadar can güvenliği nedeniyle Arap Camisine tayin edildiği bildirilmiş" dedi.

Ancak müezzinin "geçici" olarak açıklanan bu tayininin "kalıcı da olabileceğini" de iddia eden Lütfü Türkkan, "Müezzin Fuat Yıldırım'ın altı aylık bu 'geçici' görevlendirmesi, kalıcı mı geçici mi göreceğiz" dedi.

Türkkan TBMM’ye taşıyacak

Türkkan, müezzinin iki ay içinde ikinci kez farklı camiye görevlendirilmesi konusunu da TBMM'ye taşıyacağını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, müezzin Yıldırım'ın hakkındaki soruşturmanın "selameti açısından" Kayabaşı Köyü'ne tayin edildiğini açıklamıştı.