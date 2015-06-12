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Dolmabahçe Camii imamı ifade verdi: Camide içki içen görmedim!

Tanık olarak dinlenen caminin temizlik görevlisi Yaşar Tüylü, kadınlar kısmında bir bira kutusu gördüğünü söyledi

12 Haziran 2015 15:31

Aralarında iki doktor ile Dolmabahçe Bezm-i Alem Camii'ne sığınan göstericilerin de bulunduğu 255 sanıklı Gezi olayları davasının 47. celsesi görüldü. Tanık olarak ifade veren dönemin Dolmabahçe Bezm-i Alem Camii imamı Halil Necipoğlu, "Cami içerisinde alkol kullanan herhangi birini görmedim, ancak sarhoş olduğu izlenimi veren kimseler gördüm" ifadelerini kullandı. 

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. 

Tanık olarak dinlenen caminin temizlik görevlisi Yaşar Tüylü ise caminin kadınlar kısmında bir bira kutusu gördüğünü söyledi. 

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