Dolly Parton, aylar önce yaptığı 1 milyon dolarlık bağışla Moderna'nın Koronavirüs aşısına katkı sağladı

Country şarkıcısı Dolly Parton'ın, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) henüz pandemi ilan edilmediği nisan ayında Moderna'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısına Vanderbilt Üniversitesi'nin Koronavirüs araştırmalarına yaptığı 1 milyon dolarlık bağışla destek olduğu ortaya çıktı.

CNN'in aktardığı habere göre, ünlü country şarkıcısı Dolly Parton, Koronavirüs salgının ilk zamanlarında Vanderbilt Üniversitesi'ne virüsle ilgili araştırmalar için 1 milyon dolar bağış yaptı. Parton'ın bağış yaptığı üniversite aylar sonra, bugün yüzde 94.5 oranında etkili bir aşı geliştiren Moderna'nın aşı çalışmalarına yardım etti.

Moderna'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısınin ilk raporunda ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün yanında ünlü şarkıcı Parton'ın da adı yer alıyor.

Moderna'nın bu hafta duyurduğu Koronavirüs aşısının yüde 94.5 oranında etkili olduğu ve standart buzdolaplarında saklanabildiği belirtildi.