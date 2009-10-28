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Yaşam

'Dolgun fizikli kadın' iyi sevişir

İngiltere'de yapılan bir araştırma, dolgun fiziğe sahip olan kadınların daha iyi seviştiğini ortaya koydu.

28 Ekim 2009 02:00

İngiltere'de yapılan bir araştırma, dolgun fiziğe sahip olan kadınların daha iyi seviştiğini ortaya koydu.

Sıska kadınların aksine biraz daha kilolu kadınların yataktaki performansının çok daha başarılı olduğunu söyleyen uzmanlar, bu kategoridekilerin sekse yatkın olduğunu belirtiyor.

Buna göre vücut hatları kıvrımlı kadınlar, sıfır bedenlere göre yatakta daha çok çaba sarfedip partnerini mutlu ediyor ve doyuma ulaştırıyor.

Araştırma sadece kadınlarla sınırlı değil. Erkek partnerler için de aynı şeyi söylemek mümkün.

Araştırmacılar aynı zamanda ince yapıdaki insanların uyurken diğerlerine göre daha fazla hareket ettiklerini ve dönüp durduklarını ortaya çıkardı.

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