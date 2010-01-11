Dolgun dudaklı kadınlar daha genç gösteriyor

T24 - Bilim adamlarına göre bir kadının yüzünde kırışıklar, gözlerinin altında torbalar olsa da dudakları dolgunsa yaşından daha genç gösteriyor.





Aradan yıllar geçse de Angelina Jolie birçok insan için hiç yaşlanmıyor gibi gözükür. Bilim adamlarına soracak olursak bunun sebebi dolgun dudakları...



Kolajen enjeksiyonu ve silikon yaptıran kadınlar yıllardır buna inanmıştı ve artık araştırmacılar da kozmetik sektörüne servetlerini yatıran bu kadınları destekliyor.



Bahsettiğimiz kadının kırışıkları da olsa, gözlerinin altında torba da olsa ve hatta saçları bile beyazlamış olsa da bir çift dolgun dudak onları daha genç gösteriyor. Fakat malesef bu dolgunluk genlerden geldiği için kadınların doğal yolla bu görünüme kavuşması mümkün değil.



Yedi üniversitede uluslararası bir araştırmayı yöneten ve Unilever'de bir araştırmacı bilim adamı olan David Gunn, "Yaşını göstermeyen insanlara baktığımızda dudak yapılarının benzerlikleri bizi çok şaşırttı. Bu genetik olarak belirlenen bir özellik ve göreceli olarak ölçmesi çok kolay" dedi.



Monroe ve Johansson tescillendi



Elde edilen sonuçlar baştan çıkarıcı dudakları olduğu belirlenen Marilyn Monroe ve Scarlett Johansson gibi isimlerin de güzellik anlayışını kabul ediyor.





En ince dudakların pembe kısmı üst dudaktan alt dudağın ortasına üç milimetre olarak ölçülmüş. 60 yaşını geçmişler arasındaki en dolgun dudaklar ise 2.2 santim olarak ölçülmüş.



Kadın ve erkeklerin dudakları en olgun haline gençliklerin de ulaşıyor ama daha sonra 30 ila 40 yaşları arasında incelmeye başlıyor. Yapılan araştırmada da yaşları 59 ila 81 arasında değişen Hollandalı beyaz kadın ikizlerin 102 çift dudağı ve yaşları 45 ila 75 arasında değişen 162 İngiliz beyaz kadının dudakları incelendi.



Araştırmanın sonucunda da kırışıklar, güneşin yarattığı hasar ve yaşlanmayla gelen lekerin hep genetik hem de çevresel faktörlerden etkilendiği ortaya çıkmış. Ama dökülen ve beyazlayan saçlar ve dudak boyunu belirleyen ise genlermiş.