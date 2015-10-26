Dolgu dişi çürütüyor

Diş sağlığı dergisi ‘Journal of Dentistry’de yayımlanan bir makalede diş tedavisinde kullanılan dolgu yönteminin dişlerin çürümesine yol açtığı belirtildi.

Makalede, dolgu yapılan dişin çevresindeki 10 dişten 6’sının beş sene içinde çürümeye meyilli olduğu vurgulandı.

Çürüyen dişlerin yüzde 30’una ise dolgu tedavisi uygulanması gerekiyor. İngiltere Diş Hekimleri Birliği sözcüsü profesör Damien Walmsley, “Bu çalışma dolgu yönteminin çürüklere yol açabileceğine güçlü bir şekilde işaret ediyor.

Doktorları baskı altında bırakmamak için yeni araştırmalara ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı. Makaleyi kaleme alan akademisyenlerden Simen Kopperud ise, “Dolgu en uygun tedavi yöntemi olmasa bile elimizdeki en ideal çözüm yolu” diye konuştu.