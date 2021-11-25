Dolgu alanında inşaatına başlanan 1.1 milyar liralık şehir hastanesine iptal davası

Trabzon Şehir Plancıları Odası, Kalyon İnşaat tarafından dolgu alanına inşa edilmesine başlanan yaklaşık 1.1 milyar lira maliyeti olan Şehir Hastanesi inşaatı ile ilgili yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

Devletten en çok ihale alan şirketler arasında bulunan Kalyon İnşaat tarafından yapılan ve yaklaşık 1.1 milyar lira maliyeti olan 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi mahkemelik oldu. Şehir Plancıları Odası Başkanı Ercan Şen, 2023 yılı ortalarında tamamlanacağı açıklanan hastane için yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtıklarını söyledi.

Gazeteduvar’da yer alan habere göre, Akyazı'da dolgu alanına yapılacak olan hastanenin yerinin kentte tartışma konusu olduğunu dile getiren Şen şöyle konuştu: "Hastane projesinin yapıldığı dolgu sahasının jeolojik açıdan güvenilir olmaması, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce ilan edildiği tarihte yapılan itirazlara cevap verilmemesi, Medical Park Stadyumu ve futbol sahasının bölgedeki ulaşım ağına baskı yaratması, bölgenin ‘Ordu–Trabzon–Rize–Giresun–Gümüşhane–Artvin Planlama Bölgesi’ 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında gösterilmemesi, kıyı kanunu hükümlerine aykırı olması, imar planı bulunmaması, nazım imar ve uygulama imar planlarındaki eksiklikler gibi çeşitli nedenlerden dolayı yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle Trabzon İdare Mahkemesi'ne dava açtık."

"İyi analiz edilmesi gerekiyordu"

Hastanenin bulunduğu alanda spor kompleksinin olması nedeniyle, yoğun araç ve insan trafiği yaşanacağını belirten Şen, "Hastane, vatandaşların kolay ulaşabileceği bir yerde olması gerekir. Burada ulaşım çok zor olacak. Hastanenin yapıldığı yer için endişelenmemek mümkün değil. O bölge jeolojik açıdan problemli. Yer seçilirken iyi analiz edilmesi gerekiyordu. Ama ne yazılı ne de sözlü uyarıları dikkate almadılar" diye konuştu.