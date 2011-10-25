-Döleneken görevinden istifa etti EDİRNE (A.A) - 25.10.2011 - Selimiye Camii ve Külliyesi UNESCO Dünya Kültür Mirası Alan Başkanı Namık Kemal Döleneken, görevinden istifa etti. Döleneken, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Belediyesinden, Selimiye Camii ve Külliyesi UNESCO Dünya Kültür Mirası Alan Başkanına çalışma yeri talebinde bulunduğunu ancak bunun uygun görülmediğini belirterek, görevinden istifa ettiğini bildirdi. İstifa mektubunu Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'ye gönderdiğini bildiren Döleneken, istifa mektubunda şu görüşlere yer verdi: ''27 Nisan 2009 tarihinde Edirne Belediye Başkanlığına yazmış olduğum yazıya ilgi yanıtınızda Alan Başkanına çalışma yeri verilmesinin uygun görülmediği belirtilmektedir. Edirne Belediyesine UNESCO İrtibat Bürosu olarak tahsis edilen Hafızağa Konağında konuyla ilgisi bulunmayan birçok belediye çalışanı oda ve masa işgal ederken, alan başkanı için uygun görülmeyerek yer ayrılmaması Edirne Belediye Başkanlığının konuya ve bana bakışının açık ifadesidir. Herhangi bir tıkanıklık yaratmamak için Selimiye Camii ve Külliyesi'nin Dünya Kültür Mirası sürecinin UNESCO nezdinde sorun yaşamamasının gereğine olan inancım nedeniyle alan başkanlığı görevinden ayrılmamın bir zorunluluk haline geldiğini düşünüyorum.''