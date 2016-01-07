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Dolce & Gabbana'dan çarşaflı koleksiyon

2019 yılında zengin muhafazakar kesimin kıyafet harcamalarının 484 milyar dolarlık bir hacme ulaşacağı bekleniyor

07 Ocak 2016 10:58

Ünlü modaevi Dolce & Gabbana ilkbahar koleksiyonuna türban ve çarşaf modellerini de dahil etti.

Modaevi Dolce & Gabbana gözünü zengin türbanlı müşterilere dikti. 2016 İlkbahar koleksiyonuna türbanlı ve çarşaflı modelleri de dahil eden modaevi, koleksiyonda yer verdiği kıyafetlerden bazılarının basın tanıtımını yaptı.

Daha önce de DKNY, Mango, Oscar de la Renta, Tommy Hilfiger gibi başka lüks giyim firmaları türbanlı modellerini görücüye çıkarmış, özellikle ramazan ayında türbanlı tasarımlarını “Müslüman” müşterilerin beğenisine sunmuştu.

Zengin muhafazakar müşterilerin kıyafet harcamaları 2019 yılında 484 milyar dolarlık bir hacme ulaşacağı öngörülüyor. Lüks giyim şirketlerinin iştahını kabartan bu rakam 2013 yılında 266 milyar dolardı.

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