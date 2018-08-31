Dolar/TL'de son durum ne?

Dün uluslararası piyasada 6.80 seviyesine kadar çıkan ve bu sabah 6.60'ın üzerinde işlem gören dolar/TL 6.41 seviyelerine doğru geriledi. Ancak bu gerileme sınırlı kaldı.

Yurtiçi piyasaların dün tatil olduğu günde 6.80 seviyelerine tırmanan, bu sabah ise serbest piyasada 6.60'nın üzerinde işlem gören dolar/TL 6.51 seviyelerine kadar indi. Kur saat 09:35 itibarıyla 6.4100 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL ise 7.47 seviyesinde bulundu.

Ancak dolardaki düşüş kısa süreli oldu. Kur, saat 10.00 itibarıyla 6.54 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro da 7.64'ten alıcı buldu.

Güncel döviz kurları için tıklayın.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, gelişen ülke paralarındaki değer kaybının baskısını hissederek zayıflayan TL’deki düşüş kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türk bankalarıyla ilgili yaptığı açıklama ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’nin görevinden ayrıldığı haberleriyle hızlandı. Gelişen ülke paralarındaki düşüşte Arjantin Merkez Bankası'nın rekor faiz artırıma gitmesi etkili oldu.

Yatırımcı güveninin sarsıldığı ve para piyasalarındaki krizin derinleştiği Arjantin’de Merkez Bankası dün ülkenin parası pezonun tepetaklak olmasından sonra bir kez daha faiz silahını çekti. Pezonun dolar karşısında rekor düşük seviyeye inmesi üzerine Merkez Bankası yılın beşinci faiz artırımını yaptı ve gösterge faizi yüzde 45 seviyesinden yüzde 60’a yükseltti. Böylelikle Arjantin dünyada en yüksek faiz veren ülke konumuna geldi.