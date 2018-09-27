Dolar/TL'de Fed sonrası sınırlı iyimserlik

Dün akşam saatlerinde 6.15'in hemen altında işlem gören kur, Fed kararı sonrası 6.11 seviyelerinde.

Hafta başında sert dalgalanan dolar/TL ABD Merkez Bankası'nın beklenen faiz artışının ardından sınırlı bir iyimserlik gösterdi. Dolar/TL, saat 09:25 itibariyle 6.1215 seviyesinde yer aldı. Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Fed'in daha sert bir faiz artışı sürecine girildiğine dair bir söylem geliştireceği beklentisi boşa çıkmış oldu. Bu gelişmekte olan ülke para birimleri özellikle de yerel para cinsi tahvil piyasaları için pozitif. Türkiye özelinde ise Erdoğan'ın Almanya ziyareti önemli. AB ile son dönemde kuvvetlenen ilişkilerin bu ziyaretle birlikte daha somut yansımalarını görüp görmeyeceğimiz önemli" dedi.

Piyasalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ve ardından Almanya temasları piyasada yakından takip edilirken, iç gündemde Eylül ayı ekonomik güven endeksi ve TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri izlenecek.

Beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan yükselten ABD Merkez Bankası (Fed) para politikasını sıkılaştırma planında değişiklik yapmadı. Fed yayımladığı tahminlerde ABD ekonomisinin en az üç yıl daha büyümeyi sürdüreceğini öngördü.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri ise piyasa katılımcılarının Fed'den daha sert tutum beklemesiyle 5 baz puandan fazla düşüşe yüzde 3.048'e geriledi.

Merkez Bankası'nın karar metni "destekleyici" para politikası döneminin de sonuna gelindiğini gösterdi.