Dolar/TL, yükselişini sürdürüyor

Dolar/TL kuru, perşembe günü düşük hacimli işlemlerde yükselişini sürdürüyor. Bloomberg, Türk Lirası’ndaki değer kaybını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son aldığı önlemlerin satış baskısını bastırmakta başarısız olduğunu yazdı.

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Dolar/TL'de yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Dün 6.47 seviyesine kadar yükselen kur, bu sabah 6.50 seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı. Kur yurtiçi piyasaların kapalı olduğu bugün uluslararası piyasalarda öğle saatleri itibariyle 6.60 öğleden sonra ise kademeli olarak 6.84 seviyesine kadar çıktı.

Önceki gün Moody’s, Türkiye'de 20 banka ve finans kuruluşunun notunu indirdi. Analistler bu kararın kurdaki hareketlilikte etkili olduğunu belirtirken, küresel ve yerel olarak ticaret savaşlarının izlendiğini dile getiriyor.

Dolar/TL kurunun, Kurban Bayramı sonrasındaki yukarı yönlü hareketi: