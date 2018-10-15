Dolar/TL, son 2 ayın en düşük seviyesinde

Yurtiçi piyasa, yeni haftaya pozitif görünümle başladı. Rahip Brunson'ın serbest bırakılması ardından düşüşe devam eden dolar/TL, yeni haftada aşağı yönlü eğilimini sürdürüyor. Kur, bugün 5.80'nin altına gerileyerek son 2 ayın en düşük seviyesini gördü.

Önceki haftayı 6.10 seviyesinin üzerinde tamamlayan dolar/TL geçen hafta boyunca Brunson'ın serbest bırakılabileceği ve bu sürecin ABD-Türkiye ilişkilerini olumlu etkileyeceğine yönelik beklentilerle aşağı yönlü bir seyir izledi. Cuma günü her iki yönlü dalgalanan dolar/TL, karar öncesinde 17 Ağustos'tan bu yana en düşük olan 5.8310'a kadar geriledikten sonra kapanışta 5.90 seviyelerinde yer aldı. Kur günün ilk yarısında 5.79 seviyelerine kadar indi. Euro/TL ise 6.72 seviyelerini gördü. Saat 13:57 itibariyle dolar/TL 5.7940 ve euro/TL 6.7250 seviyesinde yer aldı.

Dünya gazetesinin aktardığına göre bir döviz işlemcisi, "Brunson kararı, mahkeme öncesinde fiyatlara girmiş olduğundan, karardan sonra TL'de daha fazla değer kazancı gözlemedik. Karar piyasa beklentisine paralel çıktığından sonrasında volatil hareketler gördük. Bundan sonra piyasa ekonomideki gelişmelere, en yakında ise 25 Ekim'deki PPK toplantısına odaklanacaktır. Halkbank konusunun da henüz nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Önemli bir riski atlattık ama diğer riskler halen devam ettiği için dolar/TL'de çok hızlı bir aşağı hareket görmeyebiliriz. Bu noktada mevcut seviyelerden lokal talebinin gelip gelmeyeceği de önemli olacak. Aşağıda 5.80 seviyesi önemli, yukarıda ise 5.95 izlenecek" dedi.