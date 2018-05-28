Dolar/TL Merkez Bankası kararı sonrası 4.55'e kadar geriledi

Dolar, TCMB'nin sadeleştirme adımının ardından TL karşısında 4.55'e kadar geriledi.

ABD Doları, yeni haftaya Türk Lirası karşısında sert düşüşle başladı. Dolar/TL , güçlü yükselişini sürdürerek geçtiğimiz hafta çarşamba günü 4.9253 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmanmasının ardından, Merkez Bankası'ndan gelen müdahalenin etkisiyle sert düşerek 4.54'e kadar geriledi. Dolar TSİ 16:30 itibariyle 4,5957 düzeyinde seyrediyor.

Bloomber HT'de yer alan habere göre, dolar/TL'nin yükselişinde yurt dışı tarafta ABD tahvil faizlerinin yüksek seyri ve doları desteklemesi etkili olurken, yurt içi tarafta erken seçim öncesi siyasi belirsizlik etkili oldu.

Kurun çarşamba günü rekor tazeleyerek 4.9253 seviyesini görmesinin ardından TCMB, GLP faizinde 300 baz puan artırıma giderek fonlama maliyetini yüzde 16.5 seviyesine çekti.

TCMB'den “sadeleşme” adımı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Türkiye Bankalar Birliği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde, Türk finans sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

TCMB Başkanı Çetinkaya, ana fonlama kanalı olarak haftalık reponun kullanılmasının planlandığını kaydederek, "Simetrik bir koridor olacak. Önümüzdeki günlerde haftalık repodan fonlama yapmayı, belli seviyenin etrafında dar bir bantı işleve geçirmeyi planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Haberin ardından, TCMB, Pazartesi günü internet sitesi üzerinden para politikasına ilişkin basın duyurusunda bulundu.

Duyuruya göre, 1 Haziran'dan itibaren bir hafta vadeli repo faizi yüzde 16.5 ile politika faizi olarak uygulanacak. Mevcut durumda ise fonlama yine yüzde 16.5 ile geç likidite penceresi (GLP) faiziyle yapılıyor.

Sadeleşme politikası nedir?

Sadeleştirmeye gidilmesiyle bahsedilen durum TCMB’nin uygulamakta olduğu faiz koridoru uygulamasını sonlandırmasıdır. Burada yapılacak şey öncelikle bu faiz koridorunu daraltmak daha sonra tek bir gösterge faize indirgeyerek bu faiz oranını kullanmaktır.

Dolar/TL 2018'de yüzde 18.70 artıda

Dolar/TL'de yıl başından bu yana kazanç, Pazartesi günü itibariyle yüzde 17.35 seviyesinde bulunuyor.

Türk Lirası, 2018 yılında Bloomberg tarafından takip edilen gelişen piyasa paraları arasında en fazla değer kaybeden ikinci para oldu. En fazla değer kaybını yüzde 24.26 ile Arjantin Pesosu kaydetti.

Dolar/TL, geçtiğimiz hafta 4.9253 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, Euro/TL 'de rekor 5.7689 seviyesinde bulunuyor. Kur sepetindeyse zirve 5.3413 seviyesinde.