Dolar/TL kurunda yeni rekor: 3,60

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 8,53; tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) aylık artış ise piyasa beklentisinin üzerinde gelerek yüzde 1,64 oldu.

Reuters haber ajansının anketine göre beklenti, TÜFE'nin Aralık'ta aylık olarak yüzde 0,93 artacağı şeklindeydi. Kasım ayında TÜFE'de yıllık artış yüzde 7 olmuştu.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan ekonomist Evren Bolgün, enflasyon verisindeki yükselişte iki ana etmenin rol oynadığını vurguluyor: Kur geçişkenliği ve gıda fiyatlarındaki oynaklık.

Aralık ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubunda aylık yaşanan yüzde 3,29'luk yükselişe dikkat çeken Bolgün, bu konunun hükümetin ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gündeminde olduğunu belirtiyor.

Aralık ayında TÜFE'deki aylık en yüksek artış yüzde 7,33 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda yaşandı.

TÜFE'de yıllık en fazla artış da yine yüzde 31,59 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Bolgün, aynı zamanda yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) de dikkati çekiyor. Yİ-ÜFE, Aralık ayında yıllık yüzde 9,94'lük bir yükseliş gösterdi.

İç talebin yeterli olmamasının üretici maliyetlerinde baskı yaratacağını söyleyen Bolgün, Mart ayının sonuna kadar yüzde 10'a yaklaşmış yüksek bir enflasyon beklediğini aktarıyor.

Bolgün'e göre TCMB, bu verilerin ardından enflasyon beklentisini yukarı çekecek ve Ocak ayında faizleri artıracak.

Merkez Bankası'nın yakından takip ettiği ve 'çekirdek enflasyon' olarak adlandırılan özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi göstergelerinde ise yüksek seyir devam etti.

Gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altını hariç tutan "I" alt endeksindeki yıllık artış yüzde 7,48 oldu. Kasım ayında bu artış yüzde 6,99 olmuştu.

HSBC Türkiye Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy ise çekirdek enflasyondaki yükselişin 'kurdaki değer kaybının enflasyona etkilerini arttırdığına işaret ettiğini' aktarıyor.

İbrahim Aksoy, "Ev eşyası grubu altında, özellikle üretimi ve satışı ithalata dayalı olan elektrikli ve elektriksiz ev eşyası fiyatlarında görülen yüzde 2.4'lük artış kurun etkisini yansıtıyor" tespitinde bulunuyor.

Aksoy da enflasyonun yüzde 10'a yaklaşabileceğine işaret ediyor.

2017'nin 2016 gibi enflasyon açısından zor bir yıl olacağını belirten Aksoy, "Lirada son aylarda görülen değer kaybının ithalat fiyatları üzerinden enflasyona yansımaya devam edecek olması, enflasyon beklentilerinde bozulmanın fiyatlama davranışını olumsuz etkilemesi ve gıda enflasyonunda önümüzdeki döneme dair yukarı yönlü riskler yılın ikinci çeyreğinde TÜFE enflasyonunun yüzde 10'a yaklaşabileceğine işaret ediyor" diyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, '2017 Yılı Para ve Kur Politikası'na ilişkin yaptığı açıklamada, 2016 için enflasyon tahminini yüzde 7.5, 2017 için ise yüzde 6.5 olarak belirtmişti.

TCMB'nin 2017-2019 döneminde geçerli olacak enflasyon hedefi ise hükümetin ortaya koyduğu Orta Vadeli Program'a paralel olarak yüzde 5 olarak belirlendi.

TCMB'nin 2016 yıl sonu enflasyon hedefi ise yüzde 5'ti.

Bu hedef gerçekleştirilemediği ve sapma yüzde 2'den fazla olduğu için TCMB'nin hükümete neden bu hedefin tutturulamadığına yönelik yasa gereği mektup yazması gerekiyor.

Bloomberg'in anketinde aylık ve yıllık enflasyon performansını doğru tahmin eden tek ekonomist olan Odeabank'tan Şakir Turan, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Kurda hızlı bir değer kaybı gibi finansal koşullarda gözle görülür bir kötüleşme olmadığı takdirde enflasyonun yükselmesine para politikasında bir cevap verilmeyebilir. Merkez bankası, enflasyonda böylesine bir artışı zaten beklediklerini aktararak Ocak ayında politikasını koruyabilir" yorumunda bulunuyor.