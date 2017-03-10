Dolar/TL haftanın son işlem gününe nasıl başladı?

ABD Merkez Bankası Fed'in faizi artışı beklentileri ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) dolar/TL'deki etkisi devam ediyor. Kur, Merkez Bankası'nın gecelik repoda fonlama yapmaması ile birlikte sert düşüş yaşayarak, 3.77 seviyelerinden 3.7450'ye kadar geriledi. Kur saat 09:50'de 3.7574'ten işlem gördü.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,75-3,76 bandında hareket ederken, Euro/TL de 3,96 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda bugün

Piyasalar bugün ABD'den gelecek tarımdışı istihdam verisini bekliyor. TSİ 16.30'da açıklanacak verinin Fed'in önümüzdeki hafta için faiz artış eğilimini artırması bekleniyor.

Fed kritik faiz kararını haftaya çarşamba açıklayacak. Perşembe günü de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var.

Doların global piyasalardaki güçlü seyri de sürüyor. Doların belli başlı para birimleri karşısındaki performansını ortaya koyan dolar endeksi 102'ye yakın seyrediyor.

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