Dolar/TL güne nasıl başladı?

Haftaya yoğun siyasi gündem ve dolar endeksinin seyri ile düşüşle başlayan dolar/TL kuru, bir haftadır süren düşüşünü 3.66 kademesine kadar sürdürdü. Parite 3.6750 kademelerinde dengelenerek günü 3.6793 seviyesinden tamamladı.

Sabah saatlerinde bir miktar alıcılı seyreden Dolar/TL 3.7094 seviyesini test etmesinin ardından yükselişini artırarak 3.7223 seviyesine geldi. An itibari ile kur yüzde 3.7089 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise yüzde 3.9881 seviyesinde...

Kapalıçarşıda 3,6960 liradan alınan dolar 3,6980 liradan satılıyor. 3,9630 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 3,9650 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6880 lira, Euronun satış fiyatı ise 3,9520 lira olmuştu.

Merkez Bankası ocak ayı enflasyon raporunu yayınladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), yayınlamış olduğu ocak ayı enflasyon raporunda, ocak ayının özellikle Türk Lirasındaki değer kaybına bağlı olarak tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskılarının güçlü seyrettiği bir dönem olduğu belirtildi. Raporun içeriğinde, bu dönemde, talep koşullarının kısmen sınırlayıcı olmakla birlikte Türk lirasındaki belirgin değer kaybının etkisiyle çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu ve ana eğiliminin yükseldiğine de değinildi.

TCMB, 1 milyar dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depoları karşılığı döviz depo ihalesi açtı. Açılan TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 625 Milyon Dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 625 Milyon dolar oldu. TCMB, TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde TL faiz oranını yüzde 11, dolar faiz oranını ise yüzde 0.75 olarak ilan etti.

Günün devamında açıklanacak önemli bir makro veri bulunmazken, yurtiçinde siyasi gündem ve gelişen ülke kurlarının dolar karşısındaki performansı fiyatlamalarda etkili olacaktır.

"Dolar bozdurmakla elimizdeki cephaneyi de düşmana bıraktık"