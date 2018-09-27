Dolar/TL, Fed kararına ne tepki verdi?

Dolar/TL gün içi satış ağırlıklı seyrettikten sonra, Fed kararının ardından daha da düştü.

Arjantin Merkez Bankası Başkanı'nın istifasıyla dün akşam dolarda yaşanan sert yükseliş sonrası kur yeni güne yatay başladı.



Dün erken saatlerde 6.07'ye kadar gerileyen ancak Arjantin Merkez Bankası Başkanı'nın istifa haberinin gelişen piyasa para birimlerinde baskıyı arttırmasıyla %1i'n üzerinde yükselerek 6.22'yi aşan Dolar/TL güne yatay başladı.



Daha sonra düşüşe geçen kur bugün en yüksek 6.2029'u, en düşük 6.0560'ı test etti. Merkez Bankası'nın bu ayki yüksek montanlı faiz artışından beri dolar/TL 6- 6.50 bandında dalgalandı.

Fed'in beklendiği üzere gösterge faizi çeyrek puan artırmasının ardından düşen kur, TSİ 21:05'te 6.06 seviyesinin altını gördü.

ABD merkez bankası Fed bugünkü toplantısında politika faizini 25 baz puana artırdı ve 2019 yılında üç faiz artırımına gitme yolundaki öngörüsünü sürdürdü.