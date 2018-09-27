Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) bu gece faiz kararını açıkladı. Fed 25 baz puan artışla politika faizini yüzde 2.00-2.25 aralığına çıkardı.

Fed Başkanı: Kararlarımızda siyasi unsurları dikkate almıyoruz

Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararının ardından yaptığı açıklamada "Destekleyici ifadesini kaldırdık ancak faiz artırımı patikasını değiştirmedik" dedi.

Powell, ABD ekonomisinin sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ettiğini ancak "sürprizler" olabileceğini söyledi.

Powell, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'in faiz artışlarından memnun olmadığı yönündeki açıklamalarına ise, "Kararlarımızda siyasi unsurları dikkate almıyoruz" sözleriyle yanıt verdi.

Trump, "Ekonomi için ortaya koyduğumuz onca çabanın ardından faizlerin yükseldiğini görmeyi sevmiyorum" diye konuşmuş, bu sözleriyle Beyaz Saray'ın 20 yıllık para politikasına karışmama geleneğini bozmuştu.

Powell, ekonomik görünüme ilişkin risklerin dengeli olduğunu ancak enflasyonun yüzde 2'nin üstüne veya altına gelebileceğini vurguladı.

Dolar ne tepki verdi?

Dolar/TL kuru gün içinde en yüksek 6.18 seviyesini gördü, en düşük ise 6.08 seviyesindeydi. Dolar Fed kararının ardından 6.05 seviyelerine düşüşünü sürdürdü.

Beklentiler artış yönündeydi

1 Ağustos’ta gerçekleşen Fed toplantısında faizler yüzde 1.75-2.00 bandında sabit tutulmuştu. ABD Merkez Bankası'nın bu yılki 3. faiz artışını yaparak faiz oranlarını %2-2.25 aralığına yükseltmesi bekleniyordu ancak çoğu piyasa uzmanı 2019'a ilişkin faiz artışı sinyallerinin daha kritik olacağına dikkat çekiyordu.

Deutsche Bank Analistleri 25 baz puanlık artış beklerken, 2019 tahminlerini 4 faiz artışı olarak belirtmişti. Nomura’nın görüşü 4 faiz artışı yönündeydi. Goldman Sachs bu yıl 2, 2020 sonuna kadar da 4 tane daha faiz artışı yaşanacağını belirtti.