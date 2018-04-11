Dolar/TL 4.15'in üzerini gördü

Küresel satış baskısı, iç ve dış siyaset, artan jeopolitik riskler ve ABD'nin yaptırımları sonrası Rusya piyasalarında dün yaşanan sert düşüşe paralel olarak yükselen Dolar/TL ve Euro/TL yeni günde de yükselişini sürdürüyor. Dolar/TL bugün 4.15'in de üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.



Bloomberg HT'de yer alan habere göre dolar dün 4.13'e, euro da 5.11'in üzerine tırmanarak yeni zirveleri test etmesinin ardından bugün de rekorlarını sürdürdü. Dolar beklentinin altında gerçekleşen cari açık verisi sonrası yükselişini sürdürdü ve 4.1559 ile, Euro 5.1449 ile tarihi zirvesini yineledi. 10 yıllık tahvil faizi de %13.51 ile rekor tazeledi. Dolar endeksi bugün %0.1 düşük seyrederken dün dolara karşı %4.2 düşen Rus Rublesi bugün de dolar karşısında %0.5 değer kaybediyor. Sterlin/TL 5.8849 ile tarihi seviyelerini gördü.



Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen belirli bir seviyeden sonra kurda hızlanan bir artış görüldüğünü belirterek "Artık spekülatif artışları son yıllarda çokça görüyoruz. Ciddi değer kaybından bahsediyoruz. Merkez Bankası'nın mart ayı toplantısından beri sepet yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetmiş..Ekonomiyi zorlayıcı seviyelere geldik" dedi.



Alnus Yatırım Genel Müdürü Egemen Kaya kurdaki harekete dair "gelişen piyasalarda Türkiye, Güney Afrika, Rusya tarzı ülkelerde son dönemde daha fazla satış var.



Türkiye'ye bakınca yüksek enflasyon, yüksek cari açık, bütçe açığının beklenenenden yukarı gelmesi, faiz artırımları beklenirken bu artışların gerçekleşmeyecek olması imajının yerleşmesi, bununla beraber büyük şirketlerde yapılandırmalarla piyasada "acaba ne oluyor" fiyatlaması yapıldı. Buna benzer fiyatlamayı kasım ayında da görmüştük ama orada Merkez Bankası'nin "faiz artışı yapabiliriz" şeklindeki söylemleriyle 3.97'lere kadar gelen kur 3.73'lere kadar çekilmişti. Şimdi piyasada bu beklenti yok." değerlendirmesini yaptı.



Kaya Rusya'ya ABD'nin ve bazı Avrupa ülkelerinin uyguladığı ambargoların ardından Rusya piyasalarındaki gelişmelerin de etkili olduğuna dikkat çekti.



"Düşüşte 2 sebep"



Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova dolar endeksinin düşük seviyesine rağmen TL'nin yüksek hareketlenmesinin 2 sebebi olduğunu söyledi. Arzova; "Bunlar dış ve iç siyaset. Geçen hafta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek özelinde ortaya çıkan haberler ve piyasaların verdiği tepki, arkasından faiz konusu kurda etki yaptı. Ardından hafta sonu Suriye'de yaşananlar ve ABD'nin harekat yapacağını söylemesi gerilimi arttırdı." dedi.



Bugün içeride cari işlemler dengesi izlenecek. Uzmanlar enflasyonun yanı sıra cari açıktaki bozulmanın TL'nin değer kaybında etkili olduğuna dikkat çekiyor. ABD'de enflasyon verisi ve akşam saatlerinde açıklanacak Fed'in toplantı tutanakları da doların hareketinde belirleyici olabilir.



Suriye'deki gelişmeler de gün boyu piyasanın radarında olmaya devam edecek.