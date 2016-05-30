T24 LogoT24 Logo
Magazin

Dolarların havada uçuştuğu sünnet düğününde Bülent Ersoy da sahne aldı

Sünnet düğününe çok sayıda iş adamının yanı sıra tanınmış aşiret liderleri de katıldı

30 Mayıs 2016 16:40

İş adamı Abdulkadir Karakeçili’nin oğlunun sünnet düğününde, dolarlar havad uçuştu. GAP Arena Stadyumu'nda düğünde sahne alan isimler arasında Bülent Ersoy da vardı.

NTV'de yer alan habere göre, Şanlıurfalı iş adamı Abdulkadir Karakeçili’nin 12 yaşındaki oğlu Bünyamin Karakeçili’yi GAP Arena Stadyumu yanındaki açık alanda düzenlenen düğünle sünnet ettirdi. 

Dolarların havada uçuştuğu sünnet düğününe çok sayıda iş adamının yanı sıra tanınmış aşiret liderleri de katıldı. 

Sünnet dolayısıyla kente davet edilen Ceylan, Kahtalı Mıçı, Faruk Tuncer, Şahin Halhalı ile yerel sanatçılar sahneye çıkarak, davetlileri coşturdu. 

Kürtçe ve Türkçe okunan parçalar eşliğinde piste çıkan davetliler, desteler halinde 1’er dolarlık banknotları havaya savurmak için birbirleriyle yarıştı.



Bülent Ersoy da sahne aldı

 

Sünnet düğününde, ünlü sanatçı Bülent Ersoy, gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıktı. Onlarca kişi de sahnedeki Ersoy'un başına  dolar yağdırdı. Ersoy'un hayranları cep telefonlarıyla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Sünnet olan Bünyamin Karakeçili'ye takı takmak için uzun kuyruklar oluşan gecede davetlilere yöresel yemekler ikram edildi.

ETİKETLER

Bülent Ersoysünnet düğünüdolarsahne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24