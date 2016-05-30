Dolarların havada uçuştuğu sünnet düğününde Bülent Ersoy da sahne aldı

İş adamı Abdulkadir Karakeçili’nin oğlunun sünnet düğününde, dolarlar havad uçuştu. GAP Arena Stadyumu'nda düğünde sahne alan isimler arasında Bülent Ersoy da vardı.

NTV'de yer alan habere göre, Şanlıurfalı iş adamı Abdulkadir Karakeçili’nin 12 yaşındaki oğlu Bünyamin Karakeçili’yi GAP Arena Stadyumu yanındaki açık alanda düzenlenen düğünle sünnet ettirdi.



Dolarların havada uçuştuğu sünnet düğününe çok sayıda iş adamının yanı sıra tanınmış aşiret liderleri de katıldı.



Sünnet dolayısıyla kente davet edilen Ceylan, Kahtalı Mıçı, Faruk Tuncer, Şahin Halhalı ile yerel sanatçılar sahneye çıkarak, davetlileri coşturdu.



Kürtçe ve Türkçe okunan parçalar eşliğinde piste çıkan davetliler, desteler halinde 1’er dolarlık banknotları havaya savurmak için birbirleriyle yarıştı.





Bülent Ersoy da sahne aldı

Sünnet düğününde, ünlü sanatçı Bülent Ersoy, gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıktı. Onlarca kişi de sahnedeki Ersoy'un başına dolar yağdırdı. Ersoy'un hayranları cep telefonlarıyla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Sünnet olan Bünyamin Karakeçili'ye takı takmak için uzun kuyruklar oluşan gecede davetlilere yöresel yemekler ikram edildi.