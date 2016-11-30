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Ekonomi

Dolarla borçlanan Dünyagöz Hastanesi, hisselerini ABD'li şirkete satmak için görüşmelere başladı

Dünyagöz'ün patronu: Görüştüğümüz yabancılar 15 Temmuz’dan sonra ilgilerini yitirdiler

30 Kasım 2016 16:18

Dünyagöz Hastaneler Grubu, 130 milyon dolarlık borcunun yarıya yakınından kurtulmak için hisselerinin bir bölümünü satmayı düşünüyor. Bunun için de bir Amerikan fonuyla görüşme yürütülüyor.

Bloomberg, bu satışın Türk lirasının son değer kaybetmesiyle ilgili olduğu görüşünde. Dünyagöz’ün Akbank, Ziraat Bankası, Odebank ile Lübnanlı BAn Audi SAL’e borçlu olduğu belirtildi.

Dünyagöz’ün patronu Eray Kapıcıoğlu, “Görüştüğümüz yabancılar 15 Temmuz’dan sonra ilgilerini yitirdiler; biz yılbaşından itibaren yeniden görüşebilmeyi umuyoruz” demiş.

Dünyagöz Kuveytli ortağıyla yolunu 2013’te ayırmıştı.

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