Dolarizasyonda son fotoğraf: Vatandaşın döviz alımı sürüyor

Merkez Bankası’nın para ve banka istatistikleri dolarizasyonun sürdüğünü gösterdi. Dünya’nın haberine göre 30 Nisan haftasında vatandaşların döviz mevduatları artarken şirketlerin azaldı. Bu hafta yurtiçinde yerleşik kişilerin döviz hesapları 72 milyon dolar artarak 118 milyar 585 milyon dolara yükseldi, tüzel kişilerin ise döviz hesapları 635 milyon dolar azalarak 76 milyar 42 milyon dolara geriledi.

Dolarda düşüş yok

Ancak bu düşüş dolar hesaplarında yaşanmadı. Vatandaşlar 30 Nisan haftasında 323 milyon dolarlık dolar alımı gerçekleştirdi ve 49 milyon dolarlık Euro sattı. Tüzel kişiler ise 237 milyon dolar alırken, 979 milyon dolar karşılığı Euro satışı yaptı. Böylece toplam yurtiçi yerleşiklerin döviz hesapları 563 milyon dolar gerileyerek 194 milyar 627 milyon dolara geldi.