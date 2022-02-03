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BBC Türkçe

Dolarizasyon, swap, hiperenflasyon: Sürekli duyduğumuz bu terimler ne anlama geliyor?

Türkiye ekonominin ana gündem olduğu bir dönemi yaşıyor. Finans dili, günlük yaşamın içine girmiş durumda. Peki önümüzdeki dönemde hangi terimleri daha fazla duyabiliriz?

03 Şubat 2022 17:58

https://www.youtube.com/watch?v=WwPehDhabL8&feature=youtu.be&ab_channel=BBCNewsT%C3%BCrk%C3%A7e

Türkiye ekonominin ana gündem olduğu bir dönemi yaşıyor. Finans dili, günlük yaşamın içine girmiş durumda.

Faiz, enflasyon, kur gibi terimlere aşinayız ama anlık değişebilen veriler, yeni ekonomik terimleri de sürekli hayatımıza sokuyor.

Hiperenflasyon, volatilite, dolarizasyon, swap, likidite gibi her gün birçok yeni terim duyuyoruz.

Bunlar artık sınırlı bir çevreyi ilgilendiren ifadeler de değil.

Peki önümüzdeki dönemde hangi terimleri daha fazla duyabiliriz?

Ve belki de daha önemlisi, bunlar bir hane halkı için ne anlama geliyor?

Konunun uzmanlarına sorduk.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir
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