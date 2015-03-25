Doların yükselişi Merkez Bankası'na yaradı, tüm zamanların en yüksek kârına ulaştı

Dolar kurunda 2014 yılında yaşanan yükseliş Merkez Bankası’na yaradı. Merkez Bankası 8.6 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek kârına ulaştı.

Merkez bankası dolar kurundaki yükseliş sayesinde yine kâr rekoru kırdı. 2014 yılında 8 milyar 641 milyon lira kar elde eden Merkez Bankası tüm zamanların rekorunu kırdığı 2011’i de geçmiş oldu. 2011 yılında 8 milyar 565 milyon lira kar elde etmişti. 31 Aralık 2013’te 2.1343 lira olar dolar kuru 31 Aralık 2014’te 2.3311’e yükseldi. Türk Lirası karşısında yüzde 9.2 değer kazanan dolar Merkez Bankası’na yaradı. Dövizrezervleri ve Türk Lirası işlemler nedeniyle elde ettiği faiz gelirinin katkısıyla 8.5 milyar liralık kâra ulaşan Merkez Bankası’nın Kurumlar Vergisi rekortmeni olması da bekleniyor. Merkez Bankası’nın 1 milyar 527 milyon lira vergi ödemesi öngörülüyor.

Neşe Karanfil'in Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, Merkez Bankası'nın hissedarlık yapısı

Kârı yüzde 72 arttı

Merkez Bankası 2013 yılında 5 milyar 28 milyon lira kar elde etmişti. 2014 yılında elde ettiği karı yüzde 72 artırmış oldu. 2011 yılında 8.5 milyar lira ile rekor kar elde etmişti. 2012 yılında ise karı düşmüş ve 4.3 milyar lira olmuştu.

Merkez Bankası’nın 8.6 milyar liralık karı için 1.5 milyar liralık vergi ödeyeceği tahmin ediliyor. Ödenecek bu vergi ile kurumlar vergisinde şampiyonluğa aday. Geçen yıl 5 milyar liralık kar için 889,8 milyon lira vergi ödenmiş, bu vergi ile de kurumlar vergisi rekortmeni olmuştu.

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