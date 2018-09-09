Doların turşusunu kurdular

Bursa'da, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Gedelek Turşu Festivali’nde, bir kavanoz 'dolar turşuşu' hediye edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, turşu üretimi yapan bir firma, ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararlarına tepki olarak iki kavanoz 'dolar turşusu' kurdu. Firma, 'dolar turşu'larını Gedelek Turşu Festivali’ne katılarak stantları gezen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan'a hediye etti. Şirket yetkilileri dolardaki yüksek kur artışına rağmen, olası zamları fiyatlara yansıtmayacaklarını söyledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, firma yetkililerine teşekkür etti. (DHA)

