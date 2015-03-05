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Ekonomi

Doların önlenemez yükselişi sürüyor; 2.62 TL'yi aştı

Gün içinde 2.60'ı aşan ABD Doları, akşam saatlerinde yeni bir rekor daha kırdı

05 Mart 2015 21:57

Dolar/TL 2.62 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini yukarı taşımaya devam ediyor.

Dün Standard & Poor's (S&P) tarafından Türk bankacılık sektörüne yönelik değerlendirmeler ve gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısındaki kayıpları ile 2.5711'e kadar yükselen kur, bugün yükselişe ara vermeyerek 2.62'yi aştı.

New York'ta kur ve faiz tartışmalarını değerlendiren Başbakan Ahmet Davutoğlu ise, "Dolar hareketiyle ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi ve yükselişin dış koşullara bağlı olduğunu ifade etti.

Güne 2.5630'dan başlayan kur, yükselişe devam ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini 2.62'nin üzerine taşıdı. Kur saat 19:33 itibariyle yüzde 2.21 yukarıda 2.6230 liradan alıcı buluyor. Euro/dolar paritesi ise 1.10 doların aşağısını Eylül 2003'ten bu yana ilk defa denerken, yüzde 0.61 düşüşle 1.1006 seviyesinde.

 

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