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Ekonomi

Bilim ve Teknoloji Bakanı'na göre doların yükselmesi hanehalkını etkilemiyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, dolar kurundaki yükselişin, Türk ekonomisi üzerinde kalıcı bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

05 Mart 2015 20:33

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, hanehalkının dolar cinsinden borcu olmadığı için doların yükselmesinin risk taşımadığını söyledi.

Işık, TEPAV-SAP Türkiye "Basit Düşün, Fark Yarat" Forumu öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Döviz kurundaki gelişmeleri değerlendiren Işık, konunun temelinde, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz arttırımı beklentileri ve gelişmekte olan ülkelerden döviz çıkışının olduğunu söyledi.

Bunların bir dalgalanma oluşturduğunu dile getiren Işık, şunları kaydetti:  "Ülkemize etkisinin sınırlı kalacağını düşünüyorum. Bunun 3 temel sebebi var. Bir kere Türkiye döviz cinsinden borcu olan bir ülke değil, kamu açısından risk teşkil eden bir durum yok. İkincisi, Türkiye'de hanehalkının borcu dolar veya döviz cinsinden değil, yani hanehalkının dövize talebini gerektiren bir durum yok. Bu da riskin minimize olmasını sağlıyor.

Bir başka açıdan da Türkiye'de şirketlerimizin döviz borcu var ama döviz borcu olan şirketlerimizin neredeyse tamamının geliri de döviz cinsinden. Dolayısıyla kurun artmasının, zannedildiği gibi şirketlerimizde büyük sıkıntılara sebep olmasını beklemiyoruz. Biz de zaten bunu Girişimci Bilgi Sistemimiz aracılığıyla yakinen takip ediyoruz. Dolayısıyla Türk ekonomisi üzerinde kalıcı bir tehdit oluşturduğunu düşünmüyoruz." 

Dolar kurunun daha ne kadar yükselebileceğine ilişkin hükümetin bir öngörüsünün olup olmadığının sorulması üzerine de Işık, Türkiye'nin serbest kur rejimini uyguladığını ve dünyadaki gelişmelerden etkilendiğini ifade etti. 

Bakan Işık, Merkez Bankasının, kurdaki hareketleri yakından takip ettiğini belirterek, "Gerekli gördüğü zaman, gerekli enstrümanları kullanarak, gerekli görürse müdahalesini yapar" diye konuştu. 

 

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