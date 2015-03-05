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Ekonomi

TL'de serbest düşüş sürüyor, rekora doymayan dolar 2.60'ı da gördü!

Yeni güne de rekorla başlayan dolar durdurulamıyor

05 Mart 2015 10:41

Dolar 2.60'ı da görerek yeni bir rekor kırdı. Sepet bazında Türk Lirası 2.7198 ile Ocak 2014'ten beri en yüksek seviyesinde.

Dolar/TL, küresel piyasalarda doların 11.5 yılın zirvesinde seyretmesi ile 2.5865'e kadar yükselerek yeni zirvesini test etti. TL doların küresel piyasalardaki sert değer kazancı ile değer kaybederken TL'deki değer kaybı diğer gelişmekte olan ülkelerin üzerinde seyrediyor. Yılbaşından bugüne dolar endeksi yaklaşık yüzde 6 değer kazanırken TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 9'u aştı ve Brezilya reali ile birlikte en çok değer kaybeden para birimlerinin başında yer aldı. Siyasetçilerin faiz indirimi yönündeki baskılarının kurdaki sıçramaya rağmen merkez bankası'nın faiz artışını gündeme almasını zorlaştırması ve ekonomi yönetiminden gelen farklı sesler piyasadaki stresin artmasına neden oluyor ve TL bu endişelerle gelişmekte olan para birimlerinden negatif ayrışmasına neden oluyor.

 

'Bu kadar kötü olmazdı'

 

Brezilya Merkez Bankası ekonominin resesyona gireceği endişelerine rağmen enflasyon ile mücadele etmek için politika faizini 50 baz puan artırdı ve altı yılın en yüksek düzeyi olan yüzde 12.75'e çıkardı. Ancak yatırımcılar Türkiye Merkez Bankası'nın gerekmesi halinde faiz artışını politik baskılardan dolayı gündeme alamayacağından endişe ediyorlar. Aralarında Hindistan ve Çin'in bulunduğu birçok gelişmekte olan ülke faiz indirirken, Brezilya faiz artıran az sayıda ülke arasında yer alıyor. Üst düzey bir bankacı dün akşam kurdaki artışı dizginlemek için TCMB'nin bu defa faiz artırımını gündeme almasının zorluğuna işaret ederek, "Bu kadar politik baskı varken TCMB ne faiz yoluyla ne de döviz satışı yoluyla bir şey yapamaz. O nedenle beklemekten başka yapacak bir şey yok. Politikacılar karışmasaydı ve üst bantta indirim yapılmasaydı, bu kadar kötü performans göstermezdik" dedi.

 

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