Doların hızı kesilmiyor

Küresel piyasaların yatay seyrettiği sabah saatlerinde dolar/TL kuru 6,83'ün üzerinde değerleniyor.

Küresel piyasalar güne yatay ve yön konusunda belirsiz bir şekilde başladı. Asya borsalarında karışık bir görüntü gözlemlenirken ABD vadelileri de hafifi ekside seyrediyor.

Yükselişini sürdüren dolar/TL kuru, dün 1,5 yıl sonra 6,80 barajını aşarken bu sabah saatlerinde ise bu seviyeleri 6,83'ün üzerine taşıdı. Euro/TL de aynı şekilde yükseldi ve 7,49 seviyesinden işlem görüyor.

Yurt içinde konut satışları ve merkezi yönetim bütçe sonuçları izlenirken ABD'de piyasaların yönününde belirleyici nitelikte veriler takip edilecek.

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