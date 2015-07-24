Doların ateşi yükseldi: 2.75

Hafta boyunca yaşanan terör saldırıları ve hali hazırdaki erken seçim ihtimali Türk varlıklarına sert satış getirdi. Türk lirası, Amerikan dolarının bu hafta son bir aydaki en kötü performansı göstermesine karşılık, 7 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeleri gördü. Dolar/TL 2,75'e kadar çıkarken, borsada da haftalık kayıp yüzde 5'i buldu.



BIST Bankacılık Endeksi, Mart 2014'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Aynı şekilde MSCI Türkiye ETF'i de 15 ayın en düşük düzeyine geldi. Türkiye CDS'i de bu hafta sert şekilde yükselerek 226 seviyesine çıktı. Dolar/TL'nin bir aylık volatilitesi ise 14.38 ile Haziran'dan bu yana en yüksek düzeye çıktı.



Uzmanlar, terör saldırılarının yol açtığı güvenlik riskinin siyasi belirsizlikle birlikte Türk varlıklarını olumsuz etkilediğini ifade ediyorlar.



BloombergHT.com'a konuşan Capital Economics Gelişen Piyasalar Kıdemli Ekonomisti William Jackson, Türk Lirası'nın ülkenin Suriye'deki krize dahil olmasının ve yeni saldırı tehdidinin etkisiyle zayıfladığını belirtti. Bu durumların TL'nin görünümünü oldukça belirsiz hale getirdiğini kaydeden Jackson "TL'nin önümüzdeki haftalarda da volatil olmayı sürdürmesini bekliyorum" diye konuştu.



Türk varlıklarında yaşanan kayıpların bir diğer nedeni de seçimin üzerinden 1,5 ay geçmesine rağmen hükümetin kurulamamış olması ve erken seçim söylentilerini yaygınlaşması olarak karşımıza çıkıyor.



Öne çıkan koalisyon ihtimali olan AKP ile CHP heyetleri arasında görüşmeler sürse de, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın bu hafta yaptığı açıklamalar, iki tarafın da erken seçimi daha olası gördüğünü ortaya koydu.



Analistler, siyasilerin belirsizlikleri azaltmak adına sorumlu davranması gerektiğini düşünüyor. BloombergHT.com için değerlendirmelerde bulunan Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı, geldiğimiz son noktada koalisyon görüşmelerinin hızlandırılması ve mümkünse kırmızı çizgiler yumuşatılarak sonuca varılması gerektiğini belirtti. Bu sonucun erken seçim veya koalisyon olabileceğini ifade eden Özavcı “Önemli olan bu iki sonuç arasında git-gel süresinin spekülasyona yol açmadan kısa tutulmasıdır. An itibariyle siyasilere düşen görev şu ki, riskler de buna işaret ediyor hükümetin acilen kurulmasıdır” dedi.



Hükümetin kurulamaması halinde ekonomik temelleri sıkıntılı olan Türk ekonomisinin önümüzdeki dönemde ciddi sorunlarla karşılaşabileceği ifade ediliyor.



Capital Economics'den Jackson, son gelişmelerden bir adım geri atarak ekonomik temellere bakıldığında TL için yalnızca aşağı yönlü risklerin var olduğunu söyledi. Cari açığın para birimini ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artışı karşısında özellikle kırılgan hale getirdiğini ifade eden Jackson, TL için yıl sonu tahminlerinin 2.65 olduğunu söyledi.



Hükümet kurulana ve ekonomi politikaları netleşene kadar piyasalardaki dalgalanmanın süreceğini belirten uzmanlar, uzlaşma sağlanmasının Türk varlıklarında rahatlamaya yol açabileceğini ifade ediyorlar.