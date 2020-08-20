Doların “adil değeri” tartışması: Uluslararası Finans Enstitüsü’ne göre 7.50 TL...

Uluslararası haber ajansı Reuters, doların TL’nin “adil değeri”ni yansıtan seviyeyle ilgili tartışmaları yansıtan bir haber analiz yayınladı.

Reuters, dolardaki yükselişi Merkez Bankası’nın döviz rezervlerindeki erime, düşük faiz ve kredi patlamasına dayandırdığı haberde, Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF), TL’nin “adil değeri”ne dair değerlendirmesini kısa süre önce revize ederek 6.30 TL’den 7.50’ye çektiğini anımsattı.

"Cari açık cari fazlaya dönecek"

Uluslararası Finans Enstitüsü, revizyon gerekçesini, cari açıktaki artış, banka kredilerindeki hızlı büyüme ve turizm gelirlerindeki düşüşe dayandırdı. Enstitü'nün Başekonomisti Robin Brooks, 2018’deki kur krizinden sonra Türkiye ekonomisinin durgunluğa girdiğini ve cari işlemler açığının hızla cari fazlaya döndüğünü hatırlatarak, bu sefer de aynı dinamiğin işlemisini beklediklerini belirtti.